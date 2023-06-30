С кем могут сыграть Медведев и Рублёв на пути к финалу Уимблдона

Состоялась жеребьёвка основной сетки мужского розыгрыша Уимблдона 2023 года. В соревнованиях британского мэйджора примут участие в том числе россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, посеянные под третьим и седьмым номером соответственно.
Первая ракетка России Даниил Медведев попал в одну половину к Алькарасу — соответственно, может встретиться с испанцем в полуфинале, а вот с Джоковичем — только в финале. В первом круге он сыграет с британцем Артуром Фери (WC), а во втором может встретиться либо с французом Адрианом Маннарино, либо с соотечественником Александром Шевченко. В третьем круге у Медведева также может быть непростой соперник — голландец Таллон Грикспор (29).
Потенциальная сетка дальнейшего пути к возможному финалу для Медведева выглядит следующим образом:
четвёртый круг — Томми Пол (США, 16)
четвертьфинал — Стефанос Циципас (Греция, 5).
полуфинал Карлос Алькарас (Испания, 1).
финал — Новак Джокович (Сербия, 2).
Андрей Рублёв, имеющий седьмой номер посева, в первом круге сыграет с Максом Пёрселлом из Австралии. Во втором раунде его соперником может стать либо француз Люка Ван Аш, либо другой россиянин Аслан Карацев.
Дальнейший потенциальный путь Рублёва к финалу (в случае если не произойдёт сенсаций) может выглядеть следующим образом:
третий круг — Ник Кирьос (Австралия, 31).
четвёртый — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 11).
четвертьфинал — Новак Джокович (Сербия, 2).
Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
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