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С кем могут сыграть Свёнтек, Соболенко и Рыбакина на пути к финалу Уимблдона

С кем могут сыграть Свёнтек, Соболенко и Рыбакина на пути к финалу Уимблдона
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Сегодня, 30 июня, прошла жеребьёвка основной женской сетки Уимблдона. Стали известны пары первого круга турнира.

Возглавившая посев соревнований первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек в стартовом матче встретится с китаянкой Чжу Линь. В четвертьфинале полька может сыграть с американкой Кори Гауфф (7), а в полуфинале соревнований, в случае отсутствия сенсационных результатов, ещё с одной представительницей США Джессикой Пегулой (4).

Вторая сеяная, белоруска Арина Соболенко в матче первого круга сыграет с венгерской теннисисткой Панной Удварди. В 1/4 финала турнира соперницей победительницы Australian Open — 2023 может стать представительница Греции Мария Саккари (8).

Действующая чемпионка британского мэйджора Елена Рыбакина (3-я по посеву) попала в нижнюю половину, то есть к Соболенко, и потому может встретиться с ней в полуфинале. Представительница Казахстана начнёт борьбу на турнире матчем с американкой Шелби Роджерс, а в четвертьфинале может сыграть с шестой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер (6).

Уимблдон-2023. Турнирная сетка. Женщины
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