Ига Свёнтек снялась с турнира в Бад-Хомбурге из-за проблем со здоровьем
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек снялась с травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) по состоянию здоровья. Об этом спортсменка сообщила в «Твиттере».
«Мне очень жаль, но сегодня я вынуждена отказаться от участия в матче. У меня была беспокойная ночь из-за температуры и возможного пищевого отравления. Я не смогу выступать сегодня, мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, я скоро поправлюсь. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо», — написала Свёнтек.
На турнире в Германии спортсменка дошла до полуфинала: сегодня она должна была сыграть с итальянкой Лючией Бронцетти за выход в финал. Ига Свёнтек — первая сеяная Уимблдона, который стартует в понедельник, 3 июля.
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