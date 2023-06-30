Ига Свёнтек снялась с турнира в Бад-Хомбурге из-за проблем со здоровьем

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек снялась с травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) по состоянию здоровья. Об этом спортсменка сообщила в «Твиттере».

«Мне очень жаль, но сегодня я вынуждена отказаться от участия в матче. У меня была беспокойная ночь из-за температуры и возможного пищевого отравления. Я не смогу выступать сегодня, мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, я скоро поправлюсь. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо», — написала Свёнтек.

На турнире в Германии спортсменка дошла до полуфинала: сегодня она должна была сыграть с итальянкой Лючией Бронцетти за выход в финал. Ига Свёнтек — первая сеяная Уимблдона, который стартует в понедельник, 3 июля.