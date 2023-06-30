Кис уверенно обыграла Гауфф в полуфинале турнира в Истбурне

Американская теннисистка Мэдисон Кис, 25-я ракетка мира, одержала уверенную победу в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), обыграв соотечественницу, седьмую ракетку мира Кори Гауфф в двух сетах: 6:3, 6:3. Кис стала первой финалисткой соревнований.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Мэдисон Кис по ходу матча четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, спасла два из трёх брейк-пойнтов соперницы и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Кори Гауфф в этой встрече два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

В финале турнира в Истбурне Мэдисон Кис встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Камила Джорджи (Италия).