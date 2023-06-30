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Кис уверенно обыграла Гауфф в полуфинале турнира в Истбурне

Кис уверенно обыграла Гауфф в полуфинале турнира в Истбурне
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Американская теннисистка Мэдисон Кис, 25-я ракетка мира, одержала уверенную победу в полуфинале травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), обыграв соотечественницу, седьмую ракетку мира Кори Гауфф в двух сетах: 6:3, 6:3. Кис стала первой финалисткой соревнований.

Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. Мэдисон Кис по ходу матча четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из семи, спасла два из трёх брейк-пойнтов соперницы и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Кори Гауфф в этой встрече два выполненных эйса и четыре двойные ошибки.

В финале турнира в Истбурне Мэдисон Кис встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Камила Джорджи (Италия).

Истбурн (ж). 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 13:05 МСК
Мэдисон Кис
25
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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