Циципас: Алькарас — один из самых талантливых теннисистов, которых я когда-либо видел

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о первой ракетке мира, испанце Карлосе Алькарасе.

«Карлос показал нам, что теннис — намного более интенсивный спорт, чем мы ожидали, он, как Рафаэль Надаль в 2000-х, привнёс что-то новое в теннис. Думаю, что Алькарас сейчас — молодая кровь, он очень быстро бегает, очень мощно бьёт по мячу. Он играет очень свободно и является одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел.

Победить его будет сложно. Знаю, что он очень хорош. Последние матчи показали его как очень жёсткого соперника. Но я постараюсь извлечь из этого максимум пользы. Надеюсь, что добьюсь лучших результатов. Единственный способ сделать это — усердно работать», — приводит слова Циципаса издание AS.