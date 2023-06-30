Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В двух сетах полуфинала спортсменка обыграла итальянку Камилу Джорджи: 6:2, 7:5.
Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Дарья Касаткина по ходу матча один раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов (100%), отыграла четыре брейк-пойнта соперницы (50%) и допустила три двойные ошибки. На счету Камилы Джорджи — десять двойных ошибок.
В финале Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Кис, в полуфинале одолевшей седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф. Ранее у Кис и Касаткиной было десять личных встреч, в которых по победам безоговорочно лидирует американка — 8:2. Российская теннисистка смогла победить дважды: на харде в Мельбурне в 2022 году и на грунте в Чарльстоне в 2023 году.
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