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Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне

Дарья Касаткина вышла в финал турнира WTA-500 в Истбурне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В двух сетах полуфинала спортсменка обыграла итальянку Камилу Джорджи: 6:2, 7:5.

Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты. Дарья Касаткина по ходу матча один раз подала навылет, реализовала семь брейк-пойнтов (100%), отыграла четыре брейк-пойнта соперницы (50%) и допустила три двойные ошибки. На счету Камилы Джорджи — десять двойных ошибок.

В финале Дарья Касаткина встретится с американкой Мэдисон Кис, в полуфинале одолевшей седьмую ракетку мира из США Кори Гауфф. Ранее у Кис и Касаткиной было десять личных встреч, в которых по победам безоговорочно лидирует американка — 8:2. Российская теннисистка смогла победить дважды: на харде в Мельбурне в 2022 году и на грунте в Чарльстоне в 2023 году.

Истбурн (ж). 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 14:45 МСК
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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