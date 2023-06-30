Экс-тренер Шараповой и сестёр Уильямс оценил шансы Джоковича на победу на Уимблдоне

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о предстоящем выступлении сербского теннисиста Новака Джоковича на Уимблдоне-2023.

«Нужно держать в голове, что Новак выиграл последние четыре Уимблдона. Он определённо фаворит. Он стал величайшим теннисистом в истории, у него множество трофеев. Он мог выиграть больше, но так и не сделал прививку. Новак точно ещё не закончил со спортом. Уимблдон будет трудным, тут есть несколько игроков, способных потрепать ему нервы. Но Джокович — фаворит турнира», — приводит слова Макки Tennis World USA со ссылкой на FirstSportz.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.