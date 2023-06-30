Юбэнкс обыграл Харриса и вышел в финал турнира ATP на Мальорке
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77-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (11:9) в пользу американца.
Встреча прошла на центральном корте Санта-Понса и продлилась 1 час 19 минут. Юбэнкс 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Харриса 12 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
В финале соревнований на Мальорке Юбэнкс сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Адриан Маннарино (Франция). Действующим победителем соревнований является грек Стефаном Циципас.
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