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Юбэнкс обыграл Харриса и вышел в финал турнира ATP на Мальорке

Юбэнкс обыграл Харриса и вышел в финал турнира ATP на Мальорке
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77-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом (Q) в матче 1/2 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (11:9) в пользу американца.

Встреча прошла на центральном корте Санта-Понса и продлилась 1 час 19 минут. Юбэнкс 14 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Харриса 12 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В финале соревнований на Мальорке Юбэнкс сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Адриан Маннарино (Франция). Действующим победителем соревнований является грек Стефаном Циципас.

Мальорка. 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 16:40 МСК
Кристофер Юбэнкс
77
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 11
6 		3 6 9
         
Ллойд Джордж Харрис
298
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
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