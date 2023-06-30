Кэмерон Норри: Карлос Алькарас — хороший парень, у которого можно поучиться
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Британский теннисист Кэмерон Норри высказался об испанце Карлосе Алькарасе, а также рассказал о своих планах на предстоящий Уимблдон-2023.
«Нужно наслаждаться поддержкой родной публики и использовать её. Вы видите, что Карлос умеет это делать, ему это нравится. Я думаю, что он хороший парень, у которого можно поучиться. То, как он вовлекает публику в игровой процесс… Любой может использовать зрителей в своих интересах, но нужно знать, как это делать.
Что касается моего выступления на Уимблдоне, я постараюсь использовать свой опыт и вовлекать зрителей. Многие молодые теннисисты ещё не так много играли на траве, так что предстоящий Уимблдон будет интересным. Интересно, как всё сложится», — приводит слова Норри Sky Sports.
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