Кэмерон Норри: Карлос Алькарас — хороший парень, у которого можно поучиться

Британский теннисист Кэмерон Норри высказался об испанце Карлосе Алькарасе, а также рассказал о своих планах на предстоящий Уимблдон-2023.

«Нужно наслаждаться поддержкой родной публики и использовать её. Вы видите, что Карлос умеет это делать, ему это нравится. Я думаю, что он хороший парень, у которого можно поучиться. То, как он вовлекает публику в игровой процесс… Любой может использовать зрителей в своих интересах, но нужно знать, как это делать.

Что касается моего выступления на Уимблдоне, я постараюсь использовать свой опыт и вовлекать зрителей. Многие молодые теннисисты ещё не так много играли на траве, так что предстоящий Уимблдон будет интересным. Интересно, как всё сложится», — приводит слова Норри Sky Sports.