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«Вероятно, стоит получить испанское гражданство». Юбэнкс — о поддержке публики на Мальорке

«Вероятно, стоит получить испанское гражданство». Юбэнкс — о поддержке публики на Мальорке
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77-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс прокомментировал свой выход в финал травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания) и поблагодарил испанских зрителей за поддержку. 27-летний Юбэнкс впервые в карьере вышел в финал турнира категории ATP.

«О, я даже не знаю, что сказать. Я пытался бороться. Болельщики по какой-то неведомой причине поддерживали меня. Не знаю, почему так получилось, ребята, но я действительно ценю эту поддержку. Вероятно, мне стоит получить испанское гражданство», — сказал Юбэнкс после матча.

В финале соревнований на Мальорке Юбэнкс сыграет с победителем противостояния Янник Ханфман (Германия) — Адриан Маннарино (Франция). Действующим победителем соревнований является греческий теннисист Стефанос Циципас.

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