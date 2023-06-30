Катержина Синякова вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Эмму Наварро
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В матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) американская теннисистка Эмма Наварро встречалась с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу чешской теннисистки.
Встреча продлилась 1 час 6 минут. Синякова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Наварро одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финальном матче турнира в Германии Синякова сыграет с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти. Напомним, Бронцетти прошла в финала из-за снятия с турнира первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Действующая чемпионка турнира — француженка Каролин Гарсия.
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