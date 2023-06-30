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Катержина Синякова вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Эмму Наварро

Катержина Синякова вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге, обыграв Эмму Наварро
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В матче 1/2 финала травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия) американская теннисистка Эмма Наварро встречалась с чешской спортсменкой Катержиной Синяковой. Игра завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу чешской теннисистки.

Встреча продлилась 1 час 6 минут. Синякова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Наварро одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финальном матче турнира в Германии Синякова сыграет с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти. Напомним, Бронцетти прошла в финала из-за снятия с турнира первой ракетки мира польки Иги Свёнтек. Действующая чемпионка турнира — француженка Каролин Гарсия.

Бад-Хомбург. 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 19:35 МСК
Эмма Наварро
60
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Катержина Синякова
52
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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