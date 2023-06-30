Маннарино обыграл Ханфмана и вышел в финал турнира на Мальорке

43-я ракетка мира, французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над представителем Германии Янником Ханфманом (48-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу французского спортсмена.

Встреча продлилась 1 час 50 минут. Маннарино четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Ханфмана три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финальном матче соревнований на Мальорке Маннарино сыграет с представителем США Кристофером Юбэнксом. Действующим победителем турнира является греческий теннисист Стефанос Циципас.