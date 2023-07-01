Юбэнкс — о выходе в финал турнира ATP: в карьере всё шло неровно. Теперь я последователен

77-я ракетка мира, американский теннисист Кристофер Юбэнкс высказался о своей игре в полуфинале турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (11:9) в пользу американца.
«Я начал немного медленно, а Ллойд показал действительно хороший теннис и заставил меня ускориться. Я должен был найти свой ритм на подаче. Это стало ключом к успеху на этой неделе. Я смог это сделать и навязал борьбу.
Выход в финал значит очень много. Это случилось благодаря тяжёлой работе и настойчивости. В моей карьере было много взлётов и падений, всё шло неровно. Но теперь наконец-то всё начинает налаживаться. Я собран, последователен, хорошо играю матч за матчем. Это просто невероятно. Надеюсь, в финале выступлю ещё лучше», — приводит слова Юбэнкса ATP Tour.
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