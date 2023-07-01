Даниэль Эванс: у людей из рабочего класса нет шанса попасть в теннис в Великобритании

30-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс раскритиковал элитарный статус британского тенниса.

«Я не думаю, что у людей из рабочего класса есть шанс попасть в наш спорт, если у их родителей нет денег. Меня не интересует, как сын врача играет в теннис. Мне всё равно. Мне интересен кто-то, кто боролся за это право. Я знаю, каково это. Приятно спустя какое-то время чувствовать себя комфортно среди лучших теннисистов. Добиться результата в таком спорте, где тебя, вероятно, не должно быть, — это удивительно», — приводит слова Эванса Daily Express.

Напомним, сам Эванс — сын медсестры и электрика. Он является победителем одного турнира ATP в одиночном разряде и обладателем Кубка Дэвиса 2015 года в составе сборной Великобритании.