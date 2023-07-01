Новак Джокович: я не позволяю себе называть себя величайшим

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему не считает себя величайшим игроком в истории тенниса.
«Я не позволяю себе называть себя величайшим. Я считаю это неуважением к другим поколениям игроков, которые проложили для нас путь. Но меня очень трогает то, что я часть истории», — приводит слова Джоковича Independent.
Ранее Джокович стал чемпионом Открытого чемпионата Франции – 2023, в финале обыграв прошлогоднего финалиста, норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Супруга вместе с детьми поддерживала его на трибунах. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным чемпионом Уимблдона.
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