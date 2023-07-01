Энди Маррей выступил за увеличение количества женщин-тренеров в теннисе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о нехватке женщин-тренеров в теннисе и поделился мнением о продолжительности женских матчей на Уимблдоне.
«Не уверен в точности статистики, но я был бы удивлён, если бы на 250 игроков одиночного разряда приходилось более 10-11 женщин-тренеров. Это то, что необходимо изменить.
Ещё один важный вопрос — продолжительность матчей. Решение о том, что женщины играют на Уимблдоне до трёх сетов, а не до пяти, было принято руководящими органами, а не самими игроками. Если бы теннисистки были категорически против, это был бы другой разговор, но это не так. Я уверен, женщины были бы более чем способны и готовы провести матчи из пяти сетов. Нужно, чтобы они приняли это решение, тогда спорам пришёл бы конец», — приводит слова Маррея Evening Standard.
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