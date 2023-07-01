Даниил Медведев: каждый сезон выкладываюсь на грунте и траве, хотя хард нравится больше

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём отношении к травяному покрытию в преддверии Уимблдона-2023.
«Я всё равно больше всего верю в себя на харде, где выиграл крупнейшие титулы. Один «Шлем», пять «Мастерсов» – на других покрытиях я и близко к такому не подобрался. Но сейчас я наконец знаю, что могу хорошо играть даже на грунте. Победа на «Мастерса» в Риме была невероятной. Есть потрясающие грунтовики, которые не выигрывали «Мастерсов», так что это нереально.
Я знаю, что могу хорошо играть на траве. Просто на харде у меня намного больше уверенности в себе. Но на любом покрытии я стараюсь выигрывать, стараюсь быть лучшим, даже если что-то не получается. Поэтому я каждый сезон выкладываюсь на грунте и траве, хотя хард мне нравится больше», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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