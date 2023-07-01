Даниил Медведев: пока Уимблдон — «Шлем» с худшим для меня результатом. Хочу это изменить

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на Уимблдон-2023.
«На данный момент Уимблдон – это тот турнир «Большого шлема», на котором я показал худший результат, четвёртый круг. На «Ролан Гаррос» у меня был четвертьфинал. Так что я хочу это изменить. Мне кажется, что я могу хорошо выступить, но, как и всегда, есть много сложных соперников, которые не хотят, чтобы ты добился успеха.
Хочу показать себя здесь с лучшей стороны. Приезжая на Уимблдон, ты всегда получаешь невероятные ощущения. Только вы ступаете на территорию и знаете, что, даже когда зайдёте в игровое лобби, сразу же увидите повсюду траву, причём идеально подстриженную. Ты просто чувствуешь: «Что ж, я здесь, на Уимблдоне, и это прекрасно»», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 1 июля 2023
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