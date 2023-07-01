Даниил Медведев рассказал о тенденции, которая удивляет его на траве

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем его удивляет травяное покрытие.
«На мой взгляд, трава – очень непредсказуемое покрытие. Например, я могу много раз смотреть на чью-то игру и думать: «Этот парень может отлично играть на траве. У него сильная подача, сильный форхенд или что-то в этом роде, он владеет резаными ударами». Но по какой-то причине у него не получается на траве.
Но будет и кто-то другой, вроде Алькараса, вам покажется, что его игра не подходит для травы – возможно, он не так часто выходит к сетке или что-то такое – а потом раз, и он хорошо играет на траве. Он даже может сказать, что это его лучшая игра и любимая поверхность. Вот что удивительно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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