«Возможно, он выиграет 5 Уимблдонов». Даниил Медведев — о перспективах Алькараса на траве

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о перспективах первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на траве и в частности на Уимблдоне.

«Если учесть, как Карлос играет на любом покрытии, на мой взгляд, он способен выиграть, может быть, пять Уимблдонов, но никогда не знаешь наверняка. Это тяжёлое покрытие для игры. Когда мы играли с ним в 2021-м, он ещё не был тем игроком, которым является сейчас, в связи с чем мне удалось извлечь максимум пользы из того матча. В прошлом году, думаю, он уже начал прогрессировать на траве, сыграл тот четырёхсетовый матч с Синнером. Помню, это была отличная игра.

Так что, думаю, его потенциал действительно высок на любом покрытии, но трава – опасное покрытие для многих игроков. Давайте посмотрим, как он справится с этой задачей», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.