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Стало известно, во сколько пройдут первые матчи Рублёва, Касаткиной и других на Уимблдоне

Стало известно, во сколько пройдут первые матчи Рублёва, Касаткиной и других на Уимблдоне
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Организаторы Уимблдона-2023 опубликовали расписание первого игрового дня основных соревнований, который пройдёт 3 июля. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей россиян.

Андрей Рублёв (Россия, 7) – Макс Пёрселл (Австралия) – корт №3 – начало в 13:00 мск.
Вероника Кудерметова (Россия, 12) – Кайя Канепи (Эстония) – корт №18 – начало в 13:00 мск.
Дарья Касаткина (Россия, 11) – Кэролайн Доулхайд (США) – корт №18 – третий запуск.
Люка Ван Аш (Франция) – Аслан Карацев (Россия) – корт №7 – начало в 13:00 мск.
Кристин Бушкэ (Испания) – Камила Рахимова (Россия) – корт №10 – начало в 13:00 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 20) – корт №10 – третий запуск.
Ана Богдан (Румыния) – Людмила Самсонова (Россия, 15) – корт №17 – третий запуск.

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