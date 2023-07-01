«На Уимблдоне такого точно не будет». Фритц — о свисте зрителей на «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц высказался о свисте болельщиков в свой адрес во время «Ролан Гаррос» — 2023 и выразил уверенность, что не столкнётся с подобным поведением на предстоящем Уимблдоне.
«Я мог легко уйти с корта из-за освистывания, но я хотел остаться, раздать автографы и сделать фото. Если после этого зрители всё ещё хотят меня освистывать, они просто выглядят глупо. Меня освистывали во Франции не впервые. Но я и не ожидал, что публика в Париже будет болеть за меня. Во время игры я никак не хотел реагировать на свист, потому что стало бы только хуже. Я чувствовал, что так проявляю уважение к зрителям. На Уимблдоне такого точно не будет», — приводит слова Фритца INews.
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