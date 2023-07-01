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Определились финалисты травяного турнира ATP-250 в Истбурне

Определились финалисты травяного турнира ATP-250 в Истбурне
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Определились финалисты травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). За титул поборются 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло и 17-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол.

В своём полуфинальном матче Серундоло (4) со счётом 2:6, 7:5, 6:2 обыграл представителя США Маккензи Макдональда. Встреча продлилась 2 часа и 7 минут. Стоит отметить, что Франсиско во втором сете отыграл у Маккензи двойной брейк.

Истбурн (м). 1/2 финала
01 июля 2023, суббота. 13:05 МСК
Маккензи Макдональд
64
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 2
2 		7 6
         
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Посеянный вторым Пол же в своём полуфинале со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Франции Грегуара Баррера. Матч продлился 1 час и 13 минут.

Истбурн (м). 1/2 финала
01 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Грегуар Баррер
57
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Томми Пол
17
США
Томми Пол
Т. Пол
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