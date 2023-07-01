Определились финалисты травяного турнира ATP-250 в Истбурне
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Определились финалисты травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). За титул поборются 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло и 17-й номер рейтинга ATP американец Томми Пол.
В своём полуфинальном матче Серундоло (4) со счётом 2:6, 7:5, 6:2 обыграл представителя США Маккензи Макдональда. Встреча продлилась 2 часа и 7 минут. Стоит отметить, что Франсиско во втором сете отыграл у Маккензи двойной брейк.
Истбурн (м). 1/2 финала
01 июля 2023, суббота. 13:05 МСК
64
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|5
|2
|
|7
|6
19
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Посеянный вторым Пол же в своём полуфинале со счётом 6:4, 6:3 обыграл представителя Франции Грегуара Баррера. Матч продлился 1 час и 13 минут.
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