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Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис в финале травяного турнира в Истбурне

Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис в финале травяного турнира в Истбурне
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завоевать титул на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В решающем матче Касаткина (9) со счётом 2:6, 6:7 (13:15) проиграла 25-й ракетке мира, представительнице США Мэдисон Кис. Поединок теннисисток продлился 1 час и 44 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Отметим, что для 28-летней Кис это уже второй титул на турнире в Истбурне, первый она завоевала ещё в 2014 году. За победу американка получит более $ 120 тыс. и 470 рейтинговых очков.

Истбурн (ж). Финал
01 июля 2023, суббота. 14:40 МСК
Мэдисон Кис
25
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 15  
2 		6 13  
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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