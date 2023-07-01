Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Кис в финале травяного турнира в Истбурне
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела завоевать титул на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).
В решающем матче Касаткина (9) со счётом 2:6, 6:7 (13:15) проиграла 25-й ракетке мира, представительнице США Мэдисон Кис. Поединок теннисисток продлился 1 час и 44 минуты. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Кис два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Отметим, что для 28-летней Кис это уже второй титул на турнире в Истбурне, первый она завоевала ещё в 2014 году. За победу американка получит более $ 120 тыс. и 470 рейтинговых очков.
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