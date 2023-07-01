Джон Макинрой: уверен, Новак Джокович вдохновляет Энди Маррея

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о предстоящем выступлении бывшей первой ракетки мира, британца Энди Маррея на Уимблдоне-2023.

«Для меня Маррей входит в десятку лучших игроков на траве. Он понимает, как играть на этом покрытии, у него есть большой опыт. Может ли он выиграть Уимблдон? Добиться победы очень тяжело, но никогда не знаешь заранее, как сложится турнир. Я уверен, что Маррея вдохновляет Джокович. Они одного возраста, но Энди смотрит на Новака, как будто ему 25 лет», — приводит слова Макинроя The Guardian.

Напомним, основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.