Джон Макинрой: уверен, Новак Джокович вдохновляет Энди Маррея

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался о предстоящем выступлении бывшей первой ракетки мира, британца Энди Маррея на Уимблдоне-2023.
«Для меня Маррей входит в десятку лучших игроков на траве. Он понимает, как играть на этом покрытии, у него есть большой опыт. Может ли он выиграть Уимблдон? Добиться победы очень тяжело, но никогда не знаешь заранее, как сложится турнир. Я уверен, что Маррея вдохновляет Джокович. Они одного возраста, но Энди смотрит на Новака, как будто ему 25 лет», — приводит слова Макинроя The Guardian.
Напомним, основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
- 1 июля 2023
-
17:40
-
17:26
-
16:57
-
16:21
-
15:37
-
15:08
-
14:52
-
13:37
-
13:27
-
12:38
-
12:31
-
12:05
-
11:51
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:42
-
09:59
-
09:44
-
09:38
-
00:53
-
00:28
-
00:19
- 30 июня 2023
-
23:22
-
22:30
-
22:07
-
21:35
-
21:09
-
20:47
-
20:23
-
20:10
-
19:34