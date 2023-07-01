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Мэдисон Кис прокомментировала свою победу на турнире в Истбурне

Мэдисон Кис прокомментировала свою победу на турнире в Истбурне
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Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу на травяном турнире категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финале спортсменка в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину: 6:2, 7:6 (15:13).

«Мне нравится приезжать в Истбурн и играть здесь. И возможность выиграть здесь уже второй титул вызывает у меня приятные воспоминания (ранее спортсменка побеждала в Истбурне в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»). Благодарю свою команду и своего жениха (профессионального теннисиста из США Бьорна Фрэтэнджело. — Прим. «Чемпионата») за их поддержку. Если бы нам две недели назад сказали, что я буду в финале, мы бы не поверили. Это был очень тяжёлый год для меня, поэтому возможность взять этот трофей кажется абсолютно потрясающей», — приводит слова теннисистки пресс-служба WTA.

Мэдисон Кис в Истбурне завоевала свой седьмой в карьере трофей турниров WTA в одиночном разряде.

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