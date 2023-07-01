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Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне

Франсиско Серундоло стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло,19-я ракетка мира, выиграл травяной турнир категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). В финале спортсмен в трёх сетах победил 17-ю ракетку мира из США Томми Пола: 6:4, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Франсиско Серундоло за это время дважды подал навылет, реализовал три брейк-пойнта из шести (50%) и допустил две двойные ошибки. На счету Томми Пола в этой встрече пять выполненных эйсов, четыре реализованных брейк-пойнтов из девяти, а также четыре двойные ошибки.

Для аргентинского теннисиста это второй титул ATP в карьере. Ранее он побеждал на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция) в 2022 году.

В первом круге Уимблдона, стартующего в понедельник, 3 июля, Серундоло сыграет с португальцем Нуну Боргесом, 76-й ракеткой мира.

Истбурн (м). Финал
01 июля 2023, суббота. 16:50 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
4 		6 4
         
Томми Пол
17
США
Томми Пол
Т. Пол
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