Свёнтек — о Уимблдоне: я верю, что лучшие игроки могут хорошо выступать на любом покрытии

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек рассказала о своём состоянии здоровья и о своей форме перед стартом Уимблдона. Травяной турнир «Большого шлема» стартует уже в понедельник, 3 июля. Ранее спортсменка снялась с турнира WTA-250 в Бад=Хомбурге (Германия) из-за температуры и пищевого отравления.
«У меня болел живот в Бад-Хомбурге, но я не знаю, было ли что-то не так или нет. Позже в тот же день я уже чувствовала себя нормально, поэтому я почти уверена, что всё будет хорошо.
Чувствую, что это первый сезон, когда я смогла сосредоточиться на тренировках на траве и многому научиться. Надеюсь, что смогу использовать это в матчах. Конечно, я верю, что лучшие игроки могут играть хорошо на любом покрытии. Хочу стать игроком, который хорошо выступает на траве, чувствуя себя при этом комфортно.
Я делаю всё возможное, чтобы работать над своими навыками. Думаю, мы в прошлом году уже сделали с тренером хорошую работу с точки зрения резаных ударов», — приводит слова польской теннисистки пресс-служба WTA.
- 1 июля 2023
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