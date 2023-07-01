Арина Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на пресс-конференциях Уимблдона. Об этом спортсменка заявила во время общения с журналистами сегодня, 1 июля.

«Прежде чем мы продолжим, я должна сказать, что не буду говорить о политике. Я здесь, чтобы говорить про теннис. Если у вас есть какие-то политические вопросы, вы можете обратиться к WTA. Они могут предоставить вам расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», — сказала теннисистка.

Напомним, во время «Ролан Гаррос» иностранные журналисты регулярно обращались к Арине Соболенко с политическими вопросами, в результате чего теннисистка на несколько дней прекратила давать открытые пресс-конференции и соглашалась общаться только с представителями WTA.