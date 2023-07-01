Юбэнкс стал чемпионом турнира ATP-250 на Мальорке, обыграв в финале Маннарино

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс, 77-я ракетка мира, стал победителем травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). В финале спортсмен обыграл 43-ю ракетку мира из Франции Адриана Маннарино в двух сетах: 6:1, 6:4.
Для победы Кристоферу Юбэнксу хватило 1 часа 2 минут. За это время теннисист выполнил 11 эйсов и реализовал все три брейк-пойнта. На счету Адриана Маннарино в этом матче четыре подачи навылет. По ходу встречи спортсмены не допускали двойных ошибок.
Для 27-летнего Кристофера Юбэнкса победа на Мальорке стала первой на турнирах ATP в карьере. Благодаря этому титулу теннисист поднимется на 34 строчки в рейтинге ATP и станет 43-й ракеткой мира. Он побьёт личный рекорд по позиции в рейтинге: ранее его лучшим результатом было 74-е место, на котором он находился в конце мая нынешнего года.
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