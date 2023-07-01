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Даниил Медведев опубликовал милую фотографию с дочкой с Уимблдона

Даниил Медведев опубликовал милую фотографию с дочкой с Уимблдона
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, опубликовал милую фотографию с дочкой Алисой. Фото сделано недалеко от центрального корта Уимблдона, в Лондоне (Великобритания). Сам турнир стартует в понедельник, 3 июля.

Фото: Социальные сети Даниила Медведева

Дочке Даниила и его жены Дарьи, Алисе, в октябре исполнится год. Её крёстным является седьмая ракетка мира из России Андрей Рублёв, близкий друг Медведева.

Даниил Медведев стартует на Уимблдоне в матче первого круга с британцем Артуром Фери, выступающим по уайлд-кард. В текущем сезоне на траве теннисист вылетал в первом круге турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды), в котором он проиграл французу Адриану Маннарино (с котором Медведев может сыграть уже во втором круге Уимблдона), а также доходил до четвертьфинала турнира в Галле (Германия).

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