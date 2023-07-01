Юбэнкс — о первом титуле ATP: это значит для меня целый мир

Американский теннисист Кристофер Юбэнкс, завоевавший сегодня, 1 июля, свой первый в карьере трофей ATP — на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания) — поделился эмоциями от победы.

«Это значит для меня мир. Это просто значит для меня целый мир! Это вся моя тяжёлая работа, которую я провёл, все взлёты и падения в моей карьере, — всё это привело меня в эту точку. Это свидетельство всей тяжёлой работы. Сейчас я хочу работать гораздо усиленней, чтобы почувствовать это больше раз.

Я никогда ранее не играл в основе Уимблдона. Это будет мой первый раз. И я поеду на Уимблдон с моим первым титулом ATP. Если бы кто-то в прошлый четверг сказал мне, что это произойдёт, я не поверил бы. Но я стою здесь. И с нетерпением жду возможности сыграть на Уимблдоне во вторник», — приводит слова Юбэнкса пресс-служба ATP.