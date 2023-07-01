Серундоло прокомментировал свою победу на турнире в Истбурне

Аргентинский теннисист, 19-я ракетка мира Франсиско Серундоло прокомментировал свою победу на травяном турнире категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания). Спортсмен завоевал свой первый титул на траве и второй в карьере.
«Я очень счастлив. В полуфинале чуть не проиграл: счёт был 2:6, 1:4. Не знаю, как мне удалось совершить камбэк. Сегодня утром я провёл действительно хорошие четыре очка, а затем сегодня же сыграл потрясающий финал. Было очень тяжело, очень ветрено.
Я очень рад, что завоевал свой второй титул именно на траве. Если честно, не ожидал, что выиграю здесь титул. Но я действительно доволен работой, которую мы провели с моей командой и другими людьми в Аргентине, потому что победить здесь — нечто особенное для меня», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
- 1 июля 2023
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