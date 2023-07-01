Соболенко — об Уимблдоне-2022: не смотрела. Я бы плакала, если бы видела матчи турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, рассказала о своих чувствах во время отстранения от Уимблдона в прошлом году, а также поделилась ожиданиями от турнира в текущем сезоне.

«В июле прошлого года я была дома в коротком отпуске. Нет, я не очень много смотрела турнир. Плохо себя чувствовала и просто не могла следить за ним. Я бы плакала каждый раз, если бы видела по телевизору матч Уимблдона, поэтому решила просто держаться подальше от Уимблдона в прошлом году. Да, я участвовала в других турнирах на траве, но здесь корт совсем другой. Он просто идеальный, понимаете? Играть на нём — удивительное чувство.

Возвращение сюда — это очень эмоционально для меня. Я очень рада, что вернулась, и очень скучала по этому месту. Когда я впервые была здесь, то не могла в это поверить. Сейчас у меня нет никаких ожиданий. Единственное, чего я хочу, — это показывать свой лучший теннис каждый раз, когда я на корте. Надеюсь, что так и сделаю.

Победа на Australian Open? Она никак не влияет. Я всё так же должна выходить на корт, делать всё возможное и бороться. Единственное, что мне дал этот успех, — понимание того, как нужно работать, и всё», — поделилась теннисистка на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом году белорусские и российские теннисисты не были допущены на Уимблдон. В 2021 году Арина Соболенко дошла до полуфинала турнира.