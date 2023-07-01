Джокович — об Алькарасе: он привносит много интенсивности и энергии на корт

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе, действующей первой ракетке мира, а также объяснил, почему он сам не нуждается в мотивации в виде других спортсменов.

«Новый ли это вызов? Всегда кто-то есть, всегда кто-то был и будет. Карлос — очень приятный парень, который, думаю, ведёт себя очень по-взрослому для 20-летнего. Он уже удостоился множества похвал, что делает историю тенниса очень молодой. Он великолепен для тенниса как игрок, который привносит много интенсивности и энергии на корт, а также очень скромен и является приятной личностью вне соревнований. Думаю, в его возрасте впечатляет всё, что он делает. К тому же в его команде, конечно, есть Хуан-Карлос Ферреро, бывшая первая ракетка мира, который может его направлять и наставлять. Они очень хорошо работают вместе.

Что касается меня, то мне не нужен Карлос или кто-то другой, чтобы обрести дополнительный драйв и мотивацию, когда я участвую в турнирах «Большого шлема». Я просто знаю, что мне нужно выиграть семь матчей, чтобы завоевать титул. Так что с кем бы я ни встречался, кто бы ни был по ту сторону сетки, для меня это не имеет значения. Мне нужно делать то, что я должен делать. Большая часть моего внимания сосредоточена на моём теле и моём разуме, моей игре. Думаю, что пытаюсь привести их в оптимальное состояние, когда показываю всё возможное в каждом матче», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.