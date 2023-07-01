Джокович — о Уимблдоне: я не чувствую себя более расслабленным с 23 «Шлемами»

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил, почему не думает, что потеряет мотивацию к борьбе на Уимблдоне, когда рекорд по количеству выигранных турниров «Большого шлема» уже приналежит ему. Победа на «Ролан Гаррос» в июне стала 23-м «Шлемом» в карьере спортсмена.

«Честно говоря, не чувствую себя более расслабленным (улыбается). Я всё ещё жажду успеха, новых турниров «Большого шлема», новых достижений в теннисе. Пока есть этот драйв, я знаю, что способен соревноваться на самом высоком уровне. Если что-то изменится, то, наверное, мне придется столкнуться с другими обстоятельствами и использовать другой подход. Пока что драйв ещё есть. Через несколько дней после «Ролан Гаррос» я уже думал о подготовке к травяному покрытию и о том, что нужно сделать.

Теннисный сезон таков, что на самом деле у нас не так много времени, чтобы по-настоящему поразмыслить или отдохнуть. Конечно, я проводил время со своей семьей, но не так долго. Хотя, конечно, многие подходили ко мне и поздравляли, напоминая об историческом успехе, что, конечно, приятно и очень лестно, но в то же время мои мысли уже были направлены на Уимблдон, на следующий турнир «Большого шлема», на следующую задачу. Такова жизнь профессионального теннисиста. Я думаю, что такой менталитет необходим для того, чтобы выдерживать интенсивность тура. Если вы действительно хотите получить шанс и побороться за большее количество титулов на турнирах «Большого шлема», вам нужно сохранять концентрацию и самоотдачу.

Итак, да, вот где я нахожусь. Конечно, часть меня очень, очень горда и очень взволнована возможностью быть на этой позиции и иметь 23 «Шлема». Я хочу попытаться использовать все возможности турниров «Большого шлема», чтобы попытаться добиться большего, потому что я чувствую себя хорошо, имею мотивацию и играю в очень хороший теннис», — сказал теннисист на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.