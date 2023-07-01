Новак Джокович перед стартом Уимблдона вспомнил свой путь на травяных турнирах

Семикратный победитель Уимблдона Новак Джокович вспомнил свой путь роста как теннисиста, прекрасно выступающего на травяных покрытиях, перед стартом турнира.

«В детстве я мало играл на траве. На самом деле я никогда не играл на травяном корте до того, как мне исполнилось 17 лет. Я просто всегда мечтал выиграть Уимблдон. Это всегда было целью.

Когда я начал играть на траве, первые несколько лет я думал, что у меня все получается довольно хорошо. Я впервые попал в топ-100 ATP здесь, на Уимблдоне: прошёл квалификацию, сыграл несколько сложных пятисетовых матчей и, будучи подростком, дошёл до четвертого круга, сумел попасть в сотню лучших. Так что этот турнир имеет большое статистическое значение в моей карьере. Затем в течение нескольких лет я боролся, чтобы вывести свою игру на травяных кортах на новый уровень. Поэтому мне пришлось научиться двигаться, ходить, играть и считывать отскоки.

Травяной корт — самое редкое покрытие, которое у нас есть в спорте. Это противоречит тому, что у было 40, 50, 60 лет назад, когда три из четырёх «Шлемов» проходили на траве. Требуется время — больше, чем на любом другом покрытии, — чтобы по-настоящему привыкнуть к нему. Но я думаю, что за последние 10 лет моей карьеры я адаптировался к траве: результаты здесь являются свидетельством этого. А ещё на это указывает факт, что я не играл на предваряющих Уимблдон турнирах много раз. Я играл, думаю, в Лондоне, в Истборне — и всё. Ни до этого, ни после я действительно ни одной недели не играл на траве перед Уимблдоном.

Это довольно сложно, потому что хочется провести пару матчей. Я не знаю. Когда я выхожу на центральный корт, это просто пробуждает что-то во мне, и я могу выступать на очень высоком уровне», — поделился спортсмен на пресс-конференции.