Медведев — о вопросах про политику: всегда говорил: я за мир. Добавить больше нечего

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, на пресс-конференции перед стартом Уимблдона получил большое количество вопросов от иностранных журналистов о его политической позиции: во многом такой интерес был связан с тем, что ранее белоруска Арина Соболенко, вторая ракетка мира, отказалась отвечать на политические вопросы.
«Вопросы о политике? Я чувствую, что могу ответить. Я не знаю, будут ли все довольны моими ответами или нет. Но я чувствую, что могу ответить на всё.
Отказы спортсменов от пресс-конференций? Я всегда говорил, что не могу отвечать за других теннисистов. Мне не нравится заставлять других что-либо говорить. Если кто-то не хочет высказывать мнение, это его позиция. Что касается меня, я всегда говорил: я за мир. Добавить больше нечего.
Как на меня влияют болельщики, поддерживающие Украину? Я понятия не имею, что думают болельщики обо мне. Я не знаю. Я выхожу на корт, потом всё вижу. Когда я выхожу на корт, я всегда стараюсь быть самим собой. Определённо есть турниры, где люди по какой-то причине любят меня меньше. На некоторых турнирах я чувствую, что получаю большую поддержку. Это, конечно, отличное чувство.
Чем больше я играю в теннис, тем больше мне кажется, что если ты пытаешься что-то подделать в своём характере, чтобы расположить к себе болельщиков, то они, вероятно, почувствуют это: если не сразу, то — рано или поздно. Ты утонешь в своей лжи, потому что ты не вспомнишь, в чём и где ты лгал в последний раз. Если ты говоришь правду, всё легче.
И, если речь идёт об Уимблдоне, как я уже говорил в прошлом году, я следую правилам. Я счастлив, что могу сыграть в этом году на турнире, который я люблю. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис и остаться здесь подольше. Больше сказать особо нечего. Позиция организаторов — это их позиция. Это позиция турнира. Я здесь просто для того, чтобы играть в теннис», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.
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