«Не знаю, как он это делает». Медведев — о победах Джоковича на «Шлемах»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о победах серба Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема»: у сербского спортсменах их уже 23. Россиянин, который побеждал Джоковича в финале US Open в 2021 году, помешав сербу собрать календарный «Шлем», рассказал, как смотрит на доминирование Новака Джоковича в туре.

«Сразу скажу, не знаю, как он это делает. Как я видел у большинства игроков — возможно, за исключением Рафы Надаля, Новака и Роджера Федерера, — у всех нас могут быть плохие дни, и мы действительно проигрываем парням, не входящим в топ-100 ATP, когда у них хороший день, проигрываем квалифаерам, обладателям уайлд-кард, кому угодно. Это нормально в спорте. У одного плохой день, у другого — лучший в жизни, результат достигнут.

Думаю, что, если я всё правильно понимаю, Новак может выйти в финал почти в 50% случаев. Он сыграл в 70 крупных турнирах, и в 35 он был в финале. Я не знаю, как это возможно. У него не бывает плохих дней? На самом деле, у него бывают, как и у всех. Но даже в эти плохие дни ему удается обыграть соперника. Это тяжело, потому что это борьба в финале один на один. Оба хотят победить. Не знаю, как ему это удается. Вот почему он для меня — величайший в истории тенниса. Но в принципе это, конечно, спорно.

Я смог обыграть его, хотя он готовился к турниру «Большого шлема»: возможно, он был немного тяжелее, чем обычно, но я провёл потрясающий матч. Это даёт мне ещё большую гордость, что я смог это сделать, учитывая то, что Новак продолжает делать после этого.

В то же время, с другой точки зрения, «Большой шлем» есть «Большой шлем», независимо от того, у кого ты выигрываешь, независимо от того, как ты его выигрываешь. Это титул Открытого чемпионата США. Да, я просто счастлив, что смог это сделать.

Я не хочу останавливаться. Я хочу попытаться продолжить играть снова в финале против Джоковича или против кого-либо ещё. Это то, чего мне не удавалось сделать довольно давно», — рассказал Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.