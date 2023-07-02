Арина Соболенко: есть надежда, что британские болельщики поддержат меня
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о том, что ожидает от британских болельщиков на Уимблдоне.
«У меня нет ожиданий. У меня есть только надежда, что они поддержат меня, как и в прошлом году — надеюсь. Вот и всё. Никаких ожиданий.
Я не люблю говорить об уверенности в своих силах. Для меня это немного странно. Я просто хочу сказать, что у меня есть твердая уверенность в том, что я могу хорошо выступать на траве. Я уже сделала это. Я хорошо себя чувствую на траве», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Ранее Соболенко также заявила, что не будет отвечать на политические вопросы на Уимблдоне. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года.
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