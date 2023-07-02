Свёнтек высказалась о допуске россиян и белорусов на Уимблдон

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек поделилась мнением о событиях на Украине в контексте стартующего «Уимблдона».

«Какова будет реакция болельщиков «Уимблдона» на выступления игроков из России и Беларуси? Мне трудно предположить, что будут делать зрители. Я считаю, что это хорошо, что «Уимблдон» просит игроков обозначить свою позицию и задаёт вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают.

Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — приводит слова польской теннисистки пресс-служба WTA.

На старте «Уимблдона» Ига Свёнтек сыграет против китайской теннисистки Чжу Линь.