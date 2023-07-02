Пегула: надеюсь, мы можем встать на путь равных призовых у мужчин и у женщин
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Американская теннисистка Джессика Пегула высказала своё мнение насчёт идеи уравнения призовых денег с турниров у мужчин и у женщин. Недавно было объявлено, что некоторые турниры будут стремиться к уравнению выплат в ближайшие годы.
«Я думаю, это правильное решение для всех нас. Надеюсь, мы можем встать на путь равных призовых у мужчин и у женщин.
Если никто не собирается это делать за нас, то тогда нам самим нужно начать этот разговор, начать инвестировать деньги и время в самих себя. Надеюсь, это сработает и в итоге мы сможем получить наилучший продукт для всех нас.
У нас так много замечательных теннисисток в туре, столько историй, которыми нужно со всеми поделиться», — заявила Пегула на пресс-конференции в преддверии Уимблдона.
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