Хэрриет Дарт: теннисисток называют эмоциональными и слабыми. Нас не воспринимают серьёзно

Британская теннисистка Хэрриет Дарт высказалась о разном отношении к женщинам и мужчинам в теннисе.
«Поведение теннисисток на пресс-конференциях или на корте воспринимается иначе, чем поведение наших коллег-мужчин. Теннисисток называют эмоциональными, слабыми и всё в этом роде. Я всё ещё не думаю, что нас воспринимают достаточно серьёзно.
Что касается смягчения дресс-кода Уимблдона, это хорошее решение, я приветствую его. Но в то же время признаю, что это будет немного странно, потому что, если вы наденете тёмные шорты на матч, люди просто решат, что у вас месячные.
Ещё один момент касается рождения детей. Многие женщины возвращаются в теннис после рождения ребёнка. Это вдохновляет и показывает, что ты способна на многое в этой жизни. Но я всегда поражаюсь, почему люди не спрашивают мужчин, как складываются их дела после появления детей, а женщинам постоянно задают вопросы о материнстве», — приводит слова Дарт Evening Standard.
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