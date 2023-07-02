Хэрриет Дарт: теннисисток называют эмоциональными и слабыми. Нас не воспринимают серьёзно

Британская теннисистка Хэрриет Дарт высказалась о разном отношении к женщинам и мужчинам в теннисе.

«Поведение теннисисток на пресс-конференциях или на корте воспринимается иначе, чем поведение наших коллег-мужчин. Теннисисток называют эмоциональными, слабыми и всё в этом роде. Я всё ещё не думаю, что нас воспринимают достаточно серьёзно.

Что касается смягчения дресс-кода Уимблдона, это хорошее решение, я приветствую его. Но в то же время признаю, что это будет немного странно, потому что, если вы наденете тёмные шорты на матч, люди просто решат, что у вас месячные.

Ещё один момент касается рождения детей. Многие женщины возвращаются в теннис после рождения ребёнка. Это вдохновляет и показывает, что ты способна на многое в этой жизни. Но я всегда поражаюсь, почему люди не спрашивают мужчин, как складываются их дела после появления детей, а женщинам постоянно задают вопросы о материнстве», — приводит слова Дарт Evening Standard.