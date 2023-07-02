Онс Жабер: здорово, что мы стали выделять «Большую тройку» в женском теннисе

Тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о женской «Большой тройке», в которую входят польская теннисистка Ига Свёнтек, белорусская спортсменка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина.
«Видеть Игу, Арину и Елену в «Большой тройке» неудивительно, учитывая их результаты и выступления в этом году. Они заслужили это право ещё в прошлом году. Они меня вдохновляют, у этих спортсменок многому можно научиться. Опять же, они подталкивают вперёд меня и других игроков, отстающих в рейтинге. Здорово, что у нас есть такие девушки, которые являются примером для других. Возможно, в женском теннисе и раньше была «Большая тройка», но об этом никто вроде не упоминал. Здорово, что сейчас мы их выделяем», — сказала Жабер на пресс-конференции.
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