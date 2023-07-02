Пегула: из сотрудничества WTA и Саудовской Аравии можно извлечь выгоду для тенниса

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о возможном сотрудничестве WTA и Саудовской Аравии.

«Сложно что-то сказать, потому что, очевидно, здесь есть проблемы. Но, думаю, во многих странах есть проблемы. Иногда об этом просто не говорят. В любом случае у Саудовской Аравии бесконечное количество денег, и они могут делать всё, что захотят. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться на совете и мы все примем правильное решение. Я уверена, что обсуждение состоится до заключения каких-либо договорённостей.

Сотрудничество с Саудовской Аравией могло бы помочь нам уравнять призовые у женщин и мужчин. Да, есть минусы, но из этой ситуации можно извлечь выгоду для тенниса. Надо быть оптимистичнее», — сказала Пегула на пресс-конференции.