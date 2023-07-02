Daily Express назвал Екатерину Александрову тёмной лошадкой Уимблдона

Британское издание Daily Express назвало в числе тёмных лошадок Уимблдона-2023 21-ю ракетку мира российскую теннисистку Екатерину Александрову.
«Россиянка обыграла ряд серьёзных соперников, но она является одним из аутсайдеров Уимблдона, несмотря на три выигранных турнира WTA за последний год. Александрова занимает 21-е место в мировом рейтинге и никогда не проходила дальше второго круга Уимблдона. Но это, может быть, её год для того, чтобы произвести впечатление», — говорится в материале издания.
Среди тёмных лошадок турнира также были упомянуты датчанин Хольгер Руне, британец Кэмерон Норри и чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Напомним, в первом круге Уимблдона-2023 Александрова сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро. Встреча спортсменок состоится 4 июля.
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