Арина Соболенко: здорово быть в «Большой тройке». Считаю нас фаворитками Уимблдона

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своём месте в «Большой тройке» женского тенниса.

«Я много видела разговоров о «Большой тройке». Очень здорово быть среди таких прекрасных теннисисток, как Свёнтек и Рыбакина. Надеюсь, я смогу продолжать хорошо работать. Конечно, я считаю нас фаворитками турнира. Но неважно, кто фаворит. Всё зависит от концентрации и вашей игры. Я почти уверена, что, если покажу свой лучший теннис, буду сосредоточенна от начала до конца, то смогу хорошо выступить на Уимблдоне», — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии Уимблдона.

Напомним, в первом круге Уимблдона-2023 Соболенко проведёт матч с венгерской спортсменкой Панной Удварди. Встреча теннисисток состоится 4 июля.