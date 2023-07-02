Рыбакина: не скажу, что чувствую очень сильное давление перед стартом Уимблдона

Действующая чемпионка Уимблдона, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своих эмоциях перед стартом турнира, а также поделилась воспоминаниями с прошлогодних соревнований.

«Приятно вернуться сюда: для меня всё произошло как будто вчера. Поэтому я очень рада снова быть здесь. Лучшее воспоминание прошлого года — финал и, конечно, церемония награждения. В тот день я была со своей командой, может быть, около часа, и мы немного отпраздновали. Думаю, остальные две недели на турнире я только играла.

В этом году в моих выступлениях всё было по-другому. Я уже играла в финале Открытого чемпионата Австралии, применила там свои знания и опыт, полученные на Уимблдоне. Теперь знаю, чего ожидать, когда далеко захожу на турнире. Психологически это немного легче, чем не знать, как всё сложится после такой победы.

Думаю, я готова к турниру. Конечно, есть много хороших теннисисток. Даже первый круг не всегда бывает лёгким, но подготовка, которую мы провели с командой, была достаточно хорошей. Надеюсь, с каждым матчем буду чувствовать себя всё лучше. Важно просто начать, а там увидим, как я себя чувствую. Но чем чаще я буду проводить матчи на траве, тем увереннее буду играть.

В этом году всё по-другому, но не скажу, что чувствую очень сильное давление. Конечно, люди говорят обо мне, но мы с командой продолжаем работать и стараемся подготовиться к матчам. Думаю, к этому нужно привыкнуть. Надеюсь, что я играю на достаточно высоком уровне, чтобы спокойно выходить на защиту титула. Сейчас это что-то новое, но это лишь шаг на пути к следующей цели.

Не думаю много об очках, которые не получила на Уимблдоне [за победу] в прошлом году. Теперь у меня есть новая возможность. Каждый турнир — шанс заработать очки. Что бы ни было раньше, это уже в прошлом. Так что я просто с нетерпением жду нынешних соревнований», — рассказала теннисистка на пресс-конференции перед стартом турнира.