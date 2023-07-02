Елена Рыбакина поделилась мнением о сопернице по первому кругу Уимблдона

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, действующая чемпионка Уимблдона, поделилась мнением о своей сопернице по матчу первого круга турнира в этом году. Спортсменке предстоит сыграть с американкой Шелби Роджерс, 46-й ракеткой мира.
«Мы уже несколько раз играли с Шелби. При этом, думаю, раза два мы встречались на траве. Она сильный игрок, у неё очень хорошие подачи. Она играет агрессивно, так что мне будет непросто. К тому же мы довольно хорошо знаем друг друга. Постараюсь сделать всё, что в моих силах. Посмотрим, как всё сложится.
Выходить в стартовом матче на центральный корт — захватывающе. Это совсем по-другому: играть первые матчи на больших кортах. Кроме того, приезжать на турнир в качестве действующей чемпионки — тоже что-то новое, совсем новая глава. Надеюсь, что продолжу так приезжать на соревнования. Но цель всё та же. А на центральном, большом, корте всегда приятная атмосфера. Буду стараться получить удовольствие и надеюсь, что смогу победить», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Ранее Шелби Роджерс и Елена Рыбакина играли друг с другом пять раз, счёт личных встреч — 2-3. Американка была сильнее на харде на US Open в 2020 году и на траве в Хертогенбосхе в 2022 году. Елена Рыбакина дважды побеждала Роджерс на траве в 2021 году (на турнире в Берлине и Уимблдоне), а также одержала победу на харде в Аделаиде в 2022 году.
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