«Действительно сложно найти какую-то слабость в его игре». Алькарас — о Джоковиче

Испанский теннисист, лидер рейтинга ATP Карлос Алькарас поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче, 23-кратном обладателе титулов турниров «Большого шлема».

«Самое сложное в игра против Новака — давление. Давление, которое он оказывает на всех, не только на меня, чтобы играть на пределе своих возможностей по несколько часов на турнирах «Большого шлема». Мне приходится с этим сталкиваться, но я хочу этого. Надеюсь сыграть с ним здесь в финале. Хотя для меня это, возможно, самое сложное — играть с Новаком.

Джокович очень хорошо, очень легко играет на траве. Он правда хорошо двигается, чётко бьёт по мячу. У него чистый удар. Это сочетание всего: кажется, что он не делает ничего плохо. Он всегда делает всё очень легко. Действительно сложно найти какую-то слабость в его игре», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.